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Воскресенье, 6 февраля, 2022

В Москве мигрант изнасиловал женщину в извращенной форме на улице

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В Москве мигрант изнасиловал женщину в извращенной форме на улице

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Полицейские задержали 23-летнего уроженца Киргизии, которого подозревают в изнасиловании 52-летнюю уроженки Пензенской области в Москве, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел ночью 2 февраля на проспекте Мира. По предварительной версии, злоумышленник подкараулил жертву по имени Галина в темном переулке.

Сообщается, что женщина вышла из метро и позвонила мужу, чтобы сказать, что скоро придет домой. Она завернула за угол и услышала шаги сзади. Вскоре насильник приставил к ее горлу нож.

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Парень затащил жертву во дворы, стянул с нее пуховик, трусы и надругался.

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