В Москве мигрант изнасиловал женщину и сломал ей челюсть

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Полицейские задержали в Москве 40-летнего уроженца Узбекистана, который подозревается в изнасиловании и ограблении женщины, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 27 июня в Битцевском парке. По предварительной версии, злоумышленник подкараулил жертву и несколько раз ударил ее кулаком в голову. После этого мужчина надругался над потерпевшей.

Кроме того, мигрант присвоил себе телефон, ключи и солнцезащитные очки жертвы. Ей диагностировали перелом челюсти, ссадины и ушибы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.