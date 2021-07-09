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Пятница, 9 июля, 2021
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В Москве мигрант изнасиловал женщину и сломал ей челюсть

Никита Брыкин
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Полицейские задержали в Москве 40-летнего уроженца Узбекистана, который подозревается в изнасиловании и ограблении женщины, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 27 июня в Битцевском парке. По предварительной версии, злоумышленник подкараулил жертву и несколько раз ударил ее кулаком в голову. После этого мужчина надругался над потерпевшей.

Кроме того, мигрант присвоил себе телефон, ключи и солнцезащитные очки жертвы. Ей диагностировали перелом челюсти, ссадины и ушибы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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