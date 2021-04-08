В Москве маньяк надругался над подростками в заброшенном доме

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Москвы, который надругался над двумя подростками на Большой Бутовской улице в Южном Бутово, пишет Лайф.

Инцидент произошел 5 апреля. По предварительной версии, злоумышленник встретил двух 14-летних мальчиков и попросил помочь донести тяжелый пакет до дома.

Когда они дошли до парка, мужчина достал нож и под угрозами затащил школьников в заброшенное здание. Там он три часа удерживал подростков и совершал развратные действия.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что задержанный ранее судим. Специалисты проверят его психическое здоровье. Мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям. Сейчас мальчики проходят курс психологической реабилитации.