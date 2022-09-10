В Москве и области убийцы прятали трупы в багажниках автомобилей

Правоохранители рассказали о двух убийствах, совершенных в Москве и Подмосковье. В обоих случаях трупы жертв преступники прятали в багажниках автомобилей, пишет Мослента.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что в среду утром у железнодорожной станции Подсолнечная таксист-частник убил пассажира выстрелом в голову.

«Он спрятал труп в багажнике, вывез в лес и выбросил», — рассказала глава пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.

Часть тела удалось заметить сотрудникам ГИБДД, которые остановили автомобиль для проверки. Злоумышленник оторвался от преследования и закопал погибшего вблизи деревни Дубинино. Вскоре его задержали.

Другое преступление произошло в Москве на набережной Тараса Шевченко. В автомобиле Mercedes нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Подозреваемый в совершении убийства также задержан.