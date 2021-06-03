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Четверг, 3 июня, 2021
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В Москве годовалый ребенок погиб после падения с 14-го этажа

Елена Лобанова
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В Москве годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и погиб. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Все произошло в четверг, 3 июня, в одном из домов на улице Маршала Захарова. Известно, что во время трагедии мать ребенка находилась в квартире пьяной. Соседи женщины рассказали, что та злоупотребляет алкоголем. 

По данным СМИ, мать закрыла ребенка на балконе, так как он мешал ей спать. Малыш залез на подоконник и выпал. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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