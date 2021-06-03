В Москве годовалый ребенок погиб после падения с 14-го этажа

- Advertisement -

В Москве годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и погиб. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в четверг, 3 июня, в одном из домов на улице Маршала Захарова. Известно, что во время трагедии мать ребенка находилась в квартире пьяной. Соседи женщины рассказали, что та злоупотребляет алкоголем.

По данным СМИ, мать закрыла ребенка на балконе, так как он мешал ей спать. Малыш залез на подоконник и выпал.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).