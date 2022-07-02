В Москве домашний тиран изнасиловал и убил жену после развода

Мосгорсуд отправил за решетку домашнего тирана, которого признали виновным в убийстве бывшей жены, пишет МК.

Трагедия произошла в начале февраля прошлого года. Как стало известно, Юрий Диденко встретил бывшую жену возле школы в Янтарном проезде и набросился на нее с ножом. Он нанес жертве 27 ударов, после чего забрал детей и удалился. Женщину умерла в больнице.

Выяснилось, что до развода в 2019 году злоумышленник превратил жизнь своей семьи в настоящий ад. Супруги воспитывали двоих детей. Мужчина неоднократно избивал и насиловал возлюбленную на их глазах.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Кроме того, убийца выплатит детям компенсацию в размере 2 миллионов рублей.