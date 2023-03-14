Вторник, 14 марта, 2023
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В Москве девушка попала в психбольницу, понюхав на улице пробник духов

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Жительница Москвы попала в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н.А. Алексе‌ева при странных обстоятельствах, сообщил Лайф.

По словам ее семьи, 19-летняя девушка по имени Алина отравилась неизвестным препаратом, понюхав на улице пробник духов. Она получила его от незнакомца в то время, когда находилась в автомобильной пробке.

«У нее начались галлюцинации, понадобилась госпитализация», – говорится в публикации.

Родители пациентки пришли с заявлением в полицию и попросили проверить жидкость на наличие психотропных препаратов.

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