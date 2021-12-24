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Пятница, 24 декабря, 2021
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В Москве девочка попала в больницу после трех ночей с 33-летним мужчиной

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Недавно поздней ночью в Морозовскую ДГКБ попала 17-летняя жительница Москвы с множественными травмами и кровотечением, пишет КП.

Отец подростка написал в полицию заявление о том, что его дочь могли изнасиловать. Кроме того, у нее выявили венерическое заболевание.

В итоге девочка призналась, что на протяжении трех месяцев вела половую жизнь с 33-летним мужчиной.

«С ним она отдыхала в гостинице на Измайловском шоссе, где в течение трех суток они занимались сексом по обоюдному согласию», — сообщил источник.

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Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все детали произошедшего.

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