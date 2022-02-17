В Москве 85-летний пенсионер напал на дочь с топором 

Днём 17 февраля в Москве 85-летний мужчина нанёс несколько ударов топором и молотком своей 55-летней дочери, инвалиду I группы, сообщает Telegram-канал «Shot».

Инцидент случился в квартире на улице Криворожской. По предварительной информации, пенсионер ударил женщину по голове. Пострадавшая выбежала на улицу, нападавший последовал за ней, но его успели задержать.

Москвичу госпитализовали в критическом состоянии. Сейчас врачи борются за её жизнь.

Реклама

Сам мужчина находится в неадекватном состоянии. Причину своего поступка он объяснить не может.