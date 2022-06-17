В Москве 46-летний рецидивист заживо сжёг супругу в туалете

В Москве 46-летний ранее судимый мужчина заживо сжёг свою супругу в квартире жилого дома на Дубнинской улице, сообщает столичный СК.

Подозреваемый в ходе бытового конфликта облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Девушка погибла на месте. Мужчина также получил ожоги и был госпитализирован в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как уточняет «Лента.ру», злоумышленник увёл супругу в туалет, вылил на неё легковоспламеняющуюся смесь и поджег; сам же снаружи держал дверь.