19.9 C
Рязань
Пятница, 17 июня, 2022

В Москве 46-летний рецидивист заживо сжёг супругу в туалете

spot_img
Александр Ильин

В Москве 46-летний рецидивист заживо сжёг супругу в туалете

В Москве 46-летний ранее судимый мужчина заживо сжёг свою супругу в квартире жилого дома на Дубнинской улице, сообщает столичный СК.

Подозреваемый в ходе бытового конфликта облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Девушка погибла на месте. Мужчина также получил ожоги и был госпитализирован в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как уточняет «Лента.ру», злоумышленник увёл супругу в туалет, вылил на неё легковоспламеняющуюся смесь и поджег; сам же снаружи держал дверь.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7