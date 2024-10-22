В Москве 23 октября ожидаются дожди и усиление ветра до 17 м/с

В Москве в среду, 23 октября, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В четверг, 24 октября, также возможен небольшой дождь местами, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра ложбина с северо-востока одержит верх над антициклоном, который ей противостоит. Это будет дождливый день. Осадки будут небольшими, местами умеренными, с возможным количеством до 5-8 мм в отдельных районах Москвы. Это будет единственный дождливый день. 23 октября ожидается усиление ветра до 15 м/с из-за противостояния циклонов, а на следующий день, 24 октября, ветер усилится до 17 м/с. Хотя осадки уменьшатся, погода останется теплой: завтра температура составит 10-12, местами до 13 градусов», — сказал Вильфанд.

С 24 октября начнется постепенное понижение температуры.

«В понедельник, вторник и среду воздушные массы будут приходить с юго-запада. Однако с четверга начнется поступление воздуха с запада и северо-запада. Ночь на 24 октября будет теплой, из-за облачности температура составит 6-8 градусов, с порывами ветра до 17 м/с. Днем температура снизится до около 10 градусов, а в области — до 6 градусов», — отметил он.

«Температура будет понижаться, но и этот уровень всё ещё будет на 4 градуса выше нормы. С 25 октября воздушные массы уже полностью сместятся на северо-западные. Ночью температура будет 5-7 градусов, а днем — 7-9. Даже 25 октября температура останется выше нормы на 1-2 градуса», — добавил Вильфанд.

По его словам, 25 октября осадков не ожидается.

«В субботу и воскресенье также без осадков, хотя будет облачно с прояснениями. Давление повысится, что приведет к частым прояснениям», — уточнил Вильфанд.

«Солнце будет часто появляться, но при таких частых прояснениях начнется ночное понижение температуры. Из-за северного ветра и охлаждения почвы 26 октября ночные температуры могут опуститься до около нуля. В Московской области ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем — от 4 до 9 градусов», — сообщил он.

В понедельник, 28 октября, ожидается облачность с прояснениями, без осадков, с аналогичными температурами: ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от 6 до 11 градусов. В то же время, в субботу и воскресенье температура останется выше нормы — примерно на 1,5-2 градуса.