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Пятница, 30 апреля, 2021
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В Москве 21-летняя девушка утопила новорожденного ребенка

Елена Лобанова
Изображение esudroff с сайта Pixabay
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В Москве осудили 21-летнюю девушку, которая утопила новорожденного ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ

Все произошло в апреле 2020 года. В одной из квартир на улице Луховицкой женщина родила ребенка. Сразу же к ней в голову закралась мысль об избавлении от ребенка. Дело в том, что у нее не было денег и мужа, поэтому женщина переживала. 

— Она набрала воды в ванную и утопила малышку. После женщина вызвала скорую и по пути в машину выбросила тело девочки в урну у дома, — говорится в сообщении. 

В больнице врачи установили, что девушка недавно рожала. Она рассказала, что родила мертвую девочку и выбросила ее. Однако судмедэкспертиза показала, что ребенок задохнулся. 

Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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