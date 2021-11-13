В Московском районе Рязани вновь проверили соблюдение масочного режима

В субботу, 13 ноября, в Московском районе Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима на остановках и в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уполномоченные работники провели с 65 рязанцами разъяснительные беседы. В отношении 1 гражданина составлен протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ.

Кроме того, было проверено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей.

Уточняется, что масочные рейды будут продолжены.