2.8 C
Рязань
Суббота, 13 ноября, 2021
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В Московском районе Рязани вновь проверили соблюдение масочного режима

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В субботу, 13 ноября, в Московском районе Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима на остановках и в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Уполномоченные работники провели с 65 рязанцами разъяснительные беседы. В отношении 1 гражданина составлен протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ.

Кроме того, было проверено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей.

Уточняется, что масочные рейды будут продолжены.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,819ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать