В Московском районе Рязани утром в понедельник произошло ДТП

На Станкозаводской улице произошла дорожная авария. Об этом пишет Рязань в Telegram со ссылкой на водителей, проезжавших мимо места происшествия.
ДТП случилось рано утром 23 января. Столкновение машин произошло недалеко от перекрёстка с улицей Космонавтов.
По данным очевидцев, движение на этом участке дороги было затруднено.
Очевидцы добавили, что из-за происшествия возникла пробка — движение на этом участке дороги было затруднено.
Официального комментария пока нет.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram