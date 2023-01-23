В Московском районе Рязани утром в понедельник произошло ДТП

На Станкозаводской улице произошла дорожная авария. Об этом пишет Рязань в Telegram со ссылкой на водителей, проезжавших мимо места происшествия.

ДТП случилось рано утром 23 января. Столкновение машин произошло недалеко от перекрёстка с улицей Космонавтов.

По данным очевидцев, движение на этом участке дороги было затруднено.

Очевидцы добавили, что из-за происшествия возникла пробка — движение на этом участке дороги было затруднено.

Официального комментария пока нет.