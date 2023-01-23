Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

В Московском районе Рязани утром в понедельник произошло ДТП

На главнуюНовости Рязани
Фото из канала Рязань в Telegram

На Станкозаводской улице произошла дорожная авария. Об этом пишет Рязань в Telegram со ссылкой на водителей, проезжавших мимо места происшествия.

ДТП случилось рано утром 23 января. Столкновение машин произошло недалеко от перекрёстка с улицей Космонавтов.

По данным очевидцев, движение на этом участке дороги было затруднено.

Очевидцы добавили, что из-за происшествия возникла пробка — движение на этом участке дороги было затруднено.

Официального комментария пока нет.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации