Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера

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Фото из группы МП КВЦ ВКонтакте

В Центральной детской библиотеке в Канищево обсудили будущее благоустройство сквера на улице Станкозаводской.

Встречу с общественностью организовала депутат Рязанской городской думы Елена Акимкина, поддержавшая проект директора МП «КВЦ» Ирины Гончаровой. Предприятие заботится о жителях района и стремится сделать общественное пространство приятным для отдыха.

Участниками обсуждения стали представители компании-проектировщика «Ромашкино парк» и активные жители района.

В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера
В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера
В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера

На полутора гектарах территории могут появиться детская и спортивная площадки, кафе, парковые скульптуры, площадка для выгула собак, фонтан, амфитеатр и зелёные насаждения. Каким будет наполнение общественного пространства, окончательно решат сами жители.

Проект разрабатывается таким образом, чтобы сквер было легко поддерживать в чистоте и порядке. Проект может быть реализован по федеральной программе благоустройства городских территорий, и для этого нужна поддержка горожан.

В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера
В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера
В Московском районе Рязани планируют благоустройство сквера

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