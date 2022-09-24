Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Московском районе Рязани нашли незаконную свалку рыбных отходов

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Скриншот из видео в группе Телеканал ТКР ВКонтакте

В лесополосе в Московском районе Рязани обнаружили незаконную свалку рыбных отходов. Больше двух десятков мешков просто свалены в лесном массиве. Подробности выяснил телеканал ТКР.

Местная жительница, выгуливая собаку, обнаружила гниющие рыбные отходы в начале сентября недалеко от реки Плетёнка.

«У многих собаки уже искупались в данном продукте. На сегодняшний день уже кто-то из собак отравился», — сообщила женщина.

Женщина обратилась в Рязанскую межрайонную охранную прокуратуру. Как сообщается, сведения передали в управление Россельхознадзора по Рязанской области.

На месте найдены этикетки от продукции. Виновника устанавливают, он будет привлечён к ответственности, – заявили в ведомстве.

Уборкой отходов будут заниматься работники государственного ветеринарного надзора.

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