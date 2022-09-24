В Московском районе Рязани нашли незаконную свалку рыбных отходов

В лесополосе в Московском районе Рязани обнаружили незаконную свалку рыбных отходов. Больше двух десятков мешков просто свалены в лесном массиве. Подробности выяснил телеканал ТКР.
Местная жительница, выгуливая собаку, обнаружила гниющие рыбные отходы в начале сентября недалеко от реки Плетёнка.
Женщина обратилась в Рязанскую межрайонную охранную прокуратуру. Как сообщается, сведения передали в управление Россельхознадзора по Рязанской области.
На месте найдены этикетки от продукции. Виновника устанавливают, он будет привлечён к ответственности, – заявили в ведомстве.
Уборкой отходов будут заниматься работники государственного ветеринарного надзора.