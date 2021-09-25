В Московском магазине мужчина в женском платье напал с топором на покупателей

В столичном «Магните» на Каргопольской улице 48-летний мужчина, одетый в женское платье, нанёс травмы топором двум посетителям магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый, в платье и с длинными волосами, начинает словесную перепалку с покупателями магазина, 28-летним парнем и 48-летней женщиной. После чего достаёт из сумки топор и начинает наносить им удары людям.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, конфликт начался из-за продуктовой тележки. Очевидцы события также сообщают, что дебошир называл себя «Дианой».

Отмечается, что несмотря на залитый кровью пол, магазин продолжил работу.