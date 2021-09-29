В Московской области прохожие не дали рецидивисту изнасиловать девочку

В Подмосковном Домодедово прохожие помешали 51-летнему мужчине надругаться над девочкой и передали его полиции. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее судимый уроженец Ярославской области заговорил с девочкой 2003 года рождения и попросил её оказать ему помощь. После этого он попытался совершить преступление над подростком, но его остановили случайные прохожие.

Следователи выяснили, что у мужчины есть судимости за побои и насильственные действия сексуальног характера. В общей сложности он провёл за решёткой 31 год.

В полиции сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения.