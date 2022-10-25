Вторник, 25 октября, 2022
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В Московской области Mercedes-Benz упал на остановку, погибла 16-летняя девушка

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Прокуратура Московской области устанавливает обстоятельства ДТП в Ленинском городском округе, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

25 октября в 8 часов в деревне Дроздово водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся на остановку общественного транспорта. Погибла находившаяся на остановке девушка.

На место происшествия выезжал и. о. Видновского городского прокурора Александр Соломаткин.

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