В мэрии обсудили антитеррористическую безопасность социальных объектов

И.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов провел заседание городской антитеррористической комиссии.

Главной темой обсуждения стала защита образовательных учреждений, объектов культуры и спорта. Особое внимание уделили мерам безопасности во время предстоящего Дня знаний и единого дня голосования.

На заседании было отмечено, что во всех образовательных учреждениях города установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции, мониторинг АПС, то есть прямая связь с подразделением пожарной охраны, речевые системы оповещения и управления эвакуацией. Еще в 19 детских садах и школах №55, №59 и №73 установят и модернизируют систему видеонаблюдения.

Что касается объектов культуры, то в МКЦ, КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой, ДШИ №3, ДШИ №9, ДШИ №2, библиотеке-филиале №7 установлены металлодетекторы. Кроме этого в 17 учреждениях установлены системы видеонаблюдения и ведется круглосуточная охрана.

Сообщается, что в 11 детских школах искусств и КДЦ «Октябрь» установлена домофонная система. Территории 9 школ ограждены заборами, еще в 19 – установлены системы пожарной сигнализации.

Также в целях обеспечения безопасности единого дня голосования все 199 избирательных участков оснащены рамочными металлодетекторами, сообщает пресс-служба мэрии.