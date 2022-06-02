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Четверг, 2 июня, 2022

В Минусинске мать избивала ребенка-инвалида на камеру и отправляла ролики его отцу

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В Минусинске мать избивала ребенка-инвалида на камеру и отправляла ролики его отцу

Возбуждено дело в отношении жительницы Минусинска в Красноярском крае, которая жестоко избивала полуторагодовалого ребенка-инвалида, сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что злоумышленница записывала происходящее на видео. Известно, что у малышка имеются сердечные заболевания. Ребенок ни в чем не провинился, а просто стал инструментом для мести.

Мать отправляла снятые кадры отцу мальчика, так как испытывала к нему личную неприязнь после развода.

На иждивении у матери-одиночки находятся еще два одиннадцатилетних мальчика, их изъяли из семьи, с ними работают врачи и психологи. Женщину уже допрашивают следователи.

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