Среда, 6 ноября, 2024
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В Милославском районе отремонтировали более 11 километров региональной дороги

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Кристина Аманн
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В Милославском районе в нормативное состояние привели 11,6 км региональной дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Работы осуществлялись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На нескольких участках трассы, соединяющей р.п. Милославское и с. Липяги, выполнили фрезерование старого асфальта и нанесли новый, укрепили основание, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Всего за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Милославском районе отремонтировали более 75 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Из них более 36 километров отремонтировано в этом году.

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