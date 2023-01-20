В Милославском районе «четырнадцатая» вылетела в кювет

В Милославском районе автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет и опрокинулся. Подробности ДТП обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось 19 января примерно в 09.55 на 104-м километре автодороги «Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское». За рулём «четырнадцатой» находилась 49-летняя женщина. По предварительной информации, водитель не выбрала безопасный скоростной режим, не справилась с рулевым управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Женщина получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков.

По факту произошедшего проводится проверка.