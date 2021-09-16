11.2 C
Рязань
Четверг, 16 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей

Александр Ильин
В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей
Фото: УМВД России по Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В среду, 15 сентября, в 21:45, в Михайловском районе, на трассе Р22, грузовик ГАЗ-3310 столкнулся с Renault Arkana, в результате чего водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

По предварительным данным, 44-летний водитель на Opel Vectra создал аварийную ситуацию с грузовиком ГАЗ-3310 Валдай, которым управлял 40-летний житель из Волгограда. Тот, пытаясь избежать столкновения, выехал на обочину и врезался в Renault Arkana. 50-летний водитель из Воронежской области скончался на месте. Двое пассажиров легкового автомобиля получили травмы. 

Полиция уточняет обстоятельства происшествия и проводит проверку.   

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,632ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости Рязани

В Рязанскую область поступят 58 новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи

Новости Рязани

В Рязанской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

Новости мира

Раскрыта личность подозреваемого в расправе над ребенком в Орловской области

Новости мира

В Москве девочка ушла из дома, оставив записку: «хочу убивать»

Новости Рязани

Правительство утвердило условия для получения «спортивного» налогового вычета

Новости мира

Стала известна новая категория россиян с правом надбавки к пенсии

Новости Рязани

Рязанец избил пенсионера табуреткой, приревновав к нему жену

Новости Рязани

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей

Власть

Мэр Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию 21 сентября

Новости Рязани

Правительство РФ рассмотрит законодательную инициативу рязанского бизнес-омбудсмена

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]