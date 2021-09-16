В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей

В среду, 15 сентября, в 21:45, в Михайловском районе, на трассе Р22, грузовик ГАЗ-3310 столкнулся с Renault Arkana, в результате чего водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель на Opel Vectra создал аварийную ситуацию с грузовиком ГАЗ-3310 Валдай, которым управлял 40-летний житель из Волгограда. Тот, пытаясь избежать столкновения, выехал на обочину и врезался в Renault Arkana. 50-летний водитель из Воронежской области скончался на месте. Двое пассажиров легкового автомобиля получили травмы.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия и проводит проверку.