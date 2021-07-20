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В Михайловском районе подросток погиб при попытке спасения отца

Елена Лобанова
В Михайловском районе подросток погиб при попытке спасения отца
Фото пресс-службы регионального СК
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В понедельник, 19 июля, в Михайловском районе подросток погиб во время помощи отцу. Мальчик задохнулся в канализационном люке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

В тот день отец 15-летнего парня прочищал канализационный колодец после откачки сточных вод в селе Березово. Неожиданно мужчине стало плохо. Его сын спустился вниз, чтобы помочь выбраться. Однако внутри мальчику также стало плохо, и он потерял сознание. 

Потерпевших извлекли из колодца и оказали медпомощь. Однако подростка спасти не удалось. Он скончался на месте из-за отравления неустановленным веществом. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование контролирует руководство следственного управления.

В Михайловском районе подросток погиб при попытке спасения отца
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