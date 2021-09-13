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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В Михайловской межрайонной больнице отремонтировали стоматологическое отделение

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В Михайловской межрайонной больнице отремонтировали стоматологическое отделение

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В Михайловской межрайонной больнице открылось обновлённое стоматологическое отделение. Его капитально отремонтировали и оснастили новым оборудоавнием, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоматологическое отделение оказывает помощь взрослому и детскому населению. Там работают 20 специалистов.

В ходе капитального ремонта для отделения было приобретено новое оборудование на сумму более 2,8 млн руб. Там появился стоматологический рентген-аппарат, 7 стоматологических установок, апекс-локатор, аппарат для электроодонтодиагностики, снятия зубных отложений, стоматологические инструменты, а также медицинская мебель, холодильники, 5 сухо-жаровых шкафов, стерилизационные контейнеры.

За полгода стоматологическое отделение посетили более 5 тысяч человек. Населению оказывается не только плановая, но и ортопедическая помощь. Её получили более 250 человек. Часть из них – жители сёл.

  • В Михайловской межрайонной больнице отремонтировали стоматологическое отделение
  • В Михайловской межрайонной больнице отремонтировали стоматологическое отделение

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