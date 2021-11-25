В Михайлове задержали женщину, ранившую топором сожителя

В Михайлове сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали местную жительницу, ранившую сожителя топором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всё случилось вечером 24 ноября. Росгвардейцы получили информацию от полицейских, что в одном из домов на улице ДРСУ-1 ранен человек. Наряд выехал по адресу. У дверей квартиры сотрудники Росгвардии обнаружили 52-лентюю женщину с топором в руках. Её обезоружили и задержали.

В квартире на кухне находился мужчина с ранением головы. На помощь ему вызвали бригаду медиков. Пострадавшего госпитализировали.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции.