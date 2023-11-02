В Михайлове в тестовом режиме заработала станция водоподготовки, сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, в Михайлове в рамках федерального проекта открыли артезианскую скважину, поменяли стальные трубы водопроводной сети на полиэтиленовые.

Станция водоподготовки с производительностью 25 кубометров в час способна обеспечить питьевой водой более 2000 человек.

В этом году выделены средства на строительство 4 водозаборных узлов, строительство и реконструкцию 16 километров сетей водоснабжения, 13 шахтных колодцев, установку 7 единиц оборудования водоочистки в Захаровском, Михайловском, Скопинском районах.

Рязанская область продолжит участие в федеральных проектах, пообещал Малков.