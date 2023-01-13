Пятница, 13 января, 2023
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В Михайлове простились с погибшим во время СВО старшим сержантом Сергеем Павловским

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В городе Михайлове Рязанской области простились с погибшим во время специальной военной операции старшим сержантом Сергеем Николаевичем Павловским. Об этом сообщила администрация Михайловского района.

Павловский служил водителем-гранатомётчиком отделения подвоза боеприпасов инженерно-сапёрного взвода инженерно-сапёрной роты войсковой части 06414.

Мобилизованный погиб 20 декабря. Посмертно его наградили Орденом Мужества. Награду передали матери героя.

У Сергея остались родители и дочь Ксюша.

В Михайлове простились с погибшим во время СВО старшим сержантом Сергеем Павловским

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