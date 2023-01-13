В Михайлове простились с погибшим во время СВО старшим сержантом Сергеем Павловским

В городе Михайлове Рязанской области простились с погибшим во время специальной военной операции старшим сержантом Сергеем Николаевичем Павловским. Об этом сообщила администрация Михайловского района.

Павловский служил водителем-гранатомётчиком отделения подвоза боеприпасов инженерно-сапёрного взвода инженерно-сапёрной роты войсковой части 06414.

Мобилизованный погиб 20 декабря. Посмертно его наградили Орденом Мужества. Награду передали матери героя.

У Сергея остались родители и дочь Ксюша.