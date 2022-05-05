В Михайлове подросток получил условный срок за избиение школьника

В Михайлове суд признал молодого человека 2007 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

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Конфликт между двумя школьниками 14 и 15 лет начался в декабре 2021 года после ссоры с социальной сети. Затем подростки решили встретиться на улице Михайлова. Во время разговора один из них жестоко избил другого. Вред здоровью пострадавшего эксперты оценили как тяжкий.

Суд назначил виновному 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.