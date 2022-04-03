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Воскресенье, 3 апреля, 2022

В Мичуринске мужчина убил пенсионера сразу после выхода из тюрьмы

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В Мичуринске мужчина убил пенсионера сразу после выхода из тюрьмы

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 85-летнего пенсионера на вокзале в Мичуринске, сообщается на сайте СК РФ по Тамбовской области.

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Инцидент произошел 16 марта. По предварительной версии, 52-летний житель Тамбова возвращался из другого региона домой после освобождения из мест лишения свободы.

Мужчина ждал поезд до Тамбова и познакомился в зале ожидания с пенсионером. Тот согласился распить с ним спиртное. Во время общения они поругались. В итоге злоумышленник несколько раз ударил жертву по голове. Потерпевший попал в больницу.

Причиной смерти пенсионера стала закрытая черепно-мозговая травма. Решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавшего.

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