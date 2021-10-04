В Международную неделю письма рязанцы могут украсить почтовые отправления праздничным штемпелем

Международная неделя письма отмечается во всем мире и проводится ежегодно в течение недели, на которую приходится 9 октября — Всемирный день почты. В этом году она проходит с 4 по 10 октября.

Праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно в этот день в 1874 г. был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из 22 стран-основательниц которого стала Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран мира, Почта России является членом Совета почтовой эксплуатации Союза.

Международная почта говорит на 6800 языках. Почтовые отделения есть в самых отдаленных регионах мира – от тихоокеанских островов до Северного полюса.

В Международную неделю письма в Рязани проводится гашение почтовой корреспонденции памятным переводным штемпелем «Международная неделя письма». К этой дате специально выпустили конверты с аналогичной надписью и тематическим оформлением.

Любой желающий сможет поставить оттиск памятным штемпелем в центральном отделении почтовой связи Рязани 390000 по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, дом 49. Конверты с оттиском спецштемпеля станут памятным сувениром, а для филателистов — приятным пополнением коллекции.

Кроме того, в этом почтовом отделении будет проходить выставка конвертов и карточек местной тематики, изданных к памятным датам земляков и историческим событиям рязанщины, и погашенных специальными штемпелями первого дня гашения.