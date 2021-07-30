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В пятницу, 30 июля, в мэрии Рязани рассказали подробности празднования Дня города. Замглавы администрации Надежда Штевнина напомнила, что из-за коронавирусных ограничений пришлось отказаться от главного концерта на площади Ленина.

В этом году концепция праздника строится на интересных людях города. На афиши поместят участницу конкурса «Голос.Дети», замглавврача ОКБ Владимира Юдина, учителя года и других выдающихся Рязанцев.

926-летие города планируют отмечать на протяжении недели. Все начнется 2 августа. В этот день пройдет церковная служба, возложение цветов и традиционный праздник «Рязань — столица ВДВ».

Из-за коронавирусных ограничений решили отказаться от одного масштабного концерта, но организовать ряд мероприятий в районах города. Так, 3 августа праздник будет в Железнодорожном районе, 4 августа — в Московском, 5 августа — в Октябрьском, а 6 августа — в Советском районе и поселке Солотча.

С 5 августа в Рязани начнутся различные спортивные мероприятия. Так, в центре «Под мостом» пройдут соревнования по настольному теннису и баскетболу.

В главный день — 7 августа — рязанцев ждет множество мероприятий. В их числе квест-фестиваль, фестиваль туристических маршрутов и первый музыкальный кубок КВН.

Веселить рязанцев приедут юмористы из различных городов России: Тула, Нижний Новгород, Москва и другие. На мероприятии также выступят команды рязанских ВУЗов. Оценивать их будут ректоры университетов. В этом году видоизменились и стандартные кубки. Победитель и призеры получат красного, синего или зеленого Косопуза.

Начальник управления культуры администрации города Евгения Власова подчеркнула, что по городу будет передвигаться мобильная группа.

— Она будет поздравлять рязанцев с Днем города и создавать настроение. Таким образом праздник придет в каждый двор, — заключила Власова.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.