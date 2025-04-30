В Мемориальном парке высадили туи

В Мемориальном парке в Рязани 30 апреля состоялась высадка туй. Она прошла в рамках озеленения парка как части проводимого там капитального ремонта мемориала.
В акции приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя городской Думы Антон Астафьев, глава администрации Рязани Виталий Артемов, заместитель главы администрации Рязани Олег Самсонов, депутаты, курсанты, юнармейцы. Также в высадке участвовал один из основоположников парка, архитектор Анатолий Буслаков. Он поделился своими воспоминаниями о том, как создавались Скорбященский Мемориал и парк на прилегающей территории.
Работы по высадке деревьев в Мемориальном парке в качестве компенсационного озеленения будут продолжены в дальнейшем.