В Мемориальном парке высадили туи

В Мемориальном парке в Рязани 30 апреля состоялась высадка туй. Она прошла в рамках озеленения парка как части проводимого там капитального ремонта мемориала.

В акции приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя городской Думы Антон Астафьев, глава администрации Рязани Виталий Артемов, заместитель главы администрации Рязани Олег Самсонов, депутаты, курсанты, юнармейцы. Также в высадке участвовал один из основоположников парка, архитектор Анатолий Буслаков. Он поделился своими воспоминаниями о том, как создавались Скорбященский Мемориал и парк на прилегающей территории.

«Этот парк был заложен в 1984-1985 годах к 40-летию Победы. Был авторский коллектив из нескольких человек. Мы создали проект, который сохранился до сих пор. Работа была трудная и быстрая, поскольку мы были ограничены во времени. Всё делалось за счёт рязанских предприятий. Помогали горожане. За прошедшие годы весь комплекс остался почти в таком виде, как мы его и задумали. А при ремонте применили материалы, которые мы не могли использоваться при постройке мемориала, и это очень хорошо смотрится», — поделился Анатолий Буслаков, отметив, что ему, как одному из авторов проекта, нравится результат ремонта.

Работы по высадке деревьев в Мемориальном парке в качестве компенсационного озеленения будут продолжены в дальнейшем.