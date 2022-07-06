В медицинских чатах Рязани решено свыше 200 вопросов от пациентов.

С момента запуска федерального проекта «ЗдравКонтроль» в апреле жители Рязанской области получили более 200 ответов на свои вопросы. Об этом сообщил руководитель проекта, член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов.

По его словам, система медицинских чатов в Telegram — это самый быстрый инструмент получения обратной связи и решения конкретной проблемы человека в здравоохранении.

Вступить в чат жители Рязани могут по этой ссылке, а жители Рязанской области — здесь.

Пациенты главным образом обращаются с вопросами о записи на обследования или к врачу, графике работы и контактах медицинского учреждения, – информирует минздрав Рязанской области.

Проект реализуется с использованием президентского гранта при поддержке Общественной палаты и Министерства здравоохранения России.