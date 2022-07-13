В МЧС уточнили информацию о пожаре в деревне Выкуши.

Огнём уничтожены два жилых дома.

Сообщение о возгорании поступило в чрезвычайное ведомство в 15:49. В 16:35 пожар локализовали, в 17:15 было ликвидировано открытое горение. Полная ликвидация зафиксирована в 21:40.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал.

В тушении принимали участие 35 человек и 12 единиц техники, в том числе государственной пожарной службы – 15 человек, 4 единицы техники, пожлес – 2 человека и 1 машина, а также 8 добровольцев. Также к тушению привлекалось 6 тракторов с бочками для подвоза воды.