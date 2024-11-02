В МЧС назвали рязанские районы с наиболее опасной ситуацией на федеральных дорогах

На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликована информация о наиболее опасных участках федеральных трасс в регионе, на которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации 2 ноября.

— Обращено особое внимание на 6 наиболее опасных участках федеральных трасс М-5 и Р-22, общей протяжённостью 89 км; на Р-132 опасных участков нет, — говорится в сообщении.

На трассе М-5 «Урал» опасны участки с 180 по 200 км в Рязани, с 230 по 250 в Спасском районе и с 280 по 295 км в Шиловском.

Также опасны участки трассы Р-22 «Каспий» с 200 по 215 в Михайловском районе и с 255 по 270 в Скопинском районе.

В целом, по данным МЧС, причиной возникновения проблем на федеральных трассах являются низкая дисциплинированность водителей и пешеходов, плохое состояние дорожного покрытия, нарушение водителями ПДД; высокая плотность автомобильного потока, погодные условия.