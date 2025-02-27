В марте 2025 года некоторые категории российских пенсионеров столкнутся с уменьшением пенсионных выплат по сравнению с суммой, полученной в феврале. Это связано с индексацией пенсий в начале года, объяснил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

В январе пенсии были проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции — 7,3%. В феврале был установлен фактический уровень инфляции, который составил 9,5%, что на 2,2% выше прогнозного значения.

«В феврале пенсионеры получили пенсии с учетом индексации на 9,5%, а также доплату за январь, которая компенсировала недополученные 2,2%. В марте такой доплаты уже не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — пояснил Виноградов.

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Работающие пенсионеры также получили проиндексированные выплаты в феврале. Сумма доплаты была рассчитана исходя из размера пенсии, которую пенсионер получал бы в 2024 году, если бы не работал. Полный перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций будет произведен только после завершения трудовой деятельности.

В то же время некоторые категории граждан, наоборот, получат в марте повышенные выплаты. Военные пенсии были проиндексированы на 5,1% в октябре 2024 года, но из-за фактического уровня инфляции (9,5%) они будут дополнительно увеличены еще на 4,4%. Размер прибавки в рублях зависит от звания, должности, выслуги лет и других факторов.

Военные пенсионеры, которые не получили доплаты в феврале, получат ее автоматически вместе с мартовской пенсией за январь и февраль, добавил Виноградов.