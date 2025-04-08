В майские праздники в Рязани усилят меры безопасности

Приближаются майские праздники: День Весны и Труда, 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Рязани в эти дни усилят меры безопасности. Об этом сообщает администрация города.

На заседании штаба Народной дружины отметили, что в связи с проведением СВО в Рязани предпринимаются дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка в майские праздники. В частности, необходимо уделить внимание памятникам и монументам воинской славы. К данной работе предполагается привлечь и членов Народной дружины.

Участники заседания выработали ряд мер для обеспечения безопасности и повышения профилактики правонарушений. Безопасность граждан обеспечат правоохранительные органы, администрация Рязани и Народная дружина.