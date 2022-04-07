В Магадане мать привела домой рецидивиста и закрывала глаза на истязание детей

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Магадана, которого обвиняют в истязании на протяжении трех лет детей сожительницы, пишет КП.

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Сообщается, что мужчина взял в жены женщину, у которой было трое ребятишек от первого брака от 4 до 13 лет. Он невзлюбил детей супруги и жестоко вымещал на них свою ненависть.

Начиная с 2019 года, злоумышленник избивал жертв руками и ремнем, наказывал и закатывал им скандалы. Несколько раз изверг угрожал детям убийством. Девочки ходили в синяках, были замкнуты и постоянно находились в страхе.

«За что же еще нас накажет новый мамин муж?» – приводятся их слова.

Вскоре физическое и психологическое насилие переросло в сексуальное. Доказано, что мужчина как минимум один раз занимался растлением 13-летней падчерицы. Источник пояснил, что он неоднократно становился фигурантом уголовных дел, в том числе за тяжкое избиение.

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Выяснилось, что 36-летняя мать детей прекрасно знала о происходящем ужасе, но все равно оставляла девочек с извергом. Горе-отчиму грозит до 20 лет колонии. Женщине грозит до трех лет лишения свободы за неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности.