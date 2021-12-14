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Вторник, 14 декабря, 2021
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В «М5 Молл» возобновил работу LC Waikiki

7info7

В Рязани после ремонта возобновил работу магазин одежды для всей семьи компании LC Waikiki. Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ «М5 Молл».

Качество и разнообразие коллекций популярного турецкого бренда LC Waikiki рязанцы знают и любят с момента открытия торгового центра. Магазин возобновил свою работу 14 декабря и празднует это событие выгодной предновогодней акцией: до 19 декабря в LC Waikiki действует скидка 20% на всё.

Магазин LC Waikiki расположен в «М5 Молл» рядом с детским центром «Страна Мадагаскария», вход № 2. Время работы: с 10:00 до 22:00.

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