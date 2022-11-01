В «М5 Молл» поселились гигантские пауки

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» начала работу выставка «Пауки- гиганты». Новая молловская экспозиция – это уникальная возможность увидеть самых больших в мире пауков и приоткрыть некоторые тайны загадочного мира членистоногих.

Среди удивительных экспонатов выставки особое место у обитателя Южной Америки паука-птицеед Голиафа. Это самый большой в мире паук. За свои гигантские габариты этот членистоногий даже занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Длина тела взрослого представителя семейства может достигать 13 сантиметров, а размах конечностей – почти 30 сантиметров. Несмотря на внушительные размеры и грозное название, этот гигант редко нападает на пернатых, и сам является частью местной кухни на северо-востоке южноамериканского континента. Следующий обитатель молловской экспозиции – паук с труднопроизносимым названием Ласиодора парахибана – земляк Голиафа, родом из Бразилии. Этот птицеед лососевого цвета занимает следующую строчку в мире паукообразных по габаритам. А еще его называют идеальным домашним питомцем те, кого не пугают далеко не «мимимишные» внешние данные этих животных.

Помимо гигантских птицеедов на молловской выставки можно познакомиться и с другими экзотическими представителями насекомых, которых можно увидеть исключительно по телевизору в программах о живой природе.

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