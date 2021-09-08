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Среда, 8 сентября, 2021
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В Липецкой области прохожие спасли запертую в квартире кошку

Кристина Белова
В Липецкой области прохожие спасли запертую в квартире кошку

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Накануне, 7 сентября, в селе Ключ Жизни Липецкой области двое случайных прохожих вытащили из окна многоквартирного дома застрявшую кошку. Об этом сообщают «Вести Липецка». 

Добрый поступок молодых людей запечатлел на видео один из очевидцев. Двое парней развернули строительную лестницу и спасли напуганного питомца. Позже выяснилось, что у кошки из-за долгого нахождения в таком положении перестали работать задние лапы.

В комментариях под размещенным в Сети роликом парней благодарят за проявленную отзывчивость.

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