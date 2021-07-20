В Липецкой области на трассе погиб 37-летний пешеход

- Advertisement -

Накануне вечером на трассе «Лебедянь — Б. Верх — Яблонево» в Лебедянском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает «Мост ТВ».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что 52-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил наезд на 37-летнего пешехода. В результате потерпевший мужчина получил множество травм и скончался.

По предварительной версии, причиной ДТП стало несоответствие скорости движение автомобилистом, а также переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости.