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Суббота, 6 ноября, 2021
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В Липецке жителей ужаснул залитый кровью подъезд

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Жители дома № 16 по улице Белана в Липецке обратились через бывшего депутата Андрея Трофименкова к властям и правоохранителям с просьбой разобраться в странной ситуации, пишет Город 48.

Выяснилось, что неизвестный буквально залил кровью подъезд с первого по девятый этаж.

«По их сообщению, на десятом этаже разместился гражданин без определенного места жительства. Курит, употребляет спиртные напитки. Убежден – ему нужна помощь государственных структур», – написал Трофименков.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пояснили, что по данному факту проводится проверка, поскольку на горожанина недавно поступила жалоба на нарушение общественного порядка.

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