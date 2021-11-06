В Липецке жителей ужаснул залитый кровью подъезд

Жители дома № 16 по улице Белана в Липецке обратились через бывшего депутата Андрея Трофименкова к властям и правоохранителям с просьбой разобраться в странной ситуации, пишет Город 48.

Выяснилось, что неизвестный буквально залил кровью подъезд с первого по девятый этаж.

«По их сообщению, на десятом этаже разместился гражданин без определенного места жительства. Курит, употребляет спиртные напитки. Убежден – ему нужна помощь государственных структур», – написал Трофименков.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пояснили, что по данному факту проводится проверка, поскольку на горожанина недавно поступила жалоба на нарушение общественного порядка.