В Липецке вступились за пожарную машину, которой перегородили проезд

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Липчане выразили поддержку пожарной машине, которой перегородили проезд на улице Зегеля, пишет портал «Город 48».

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых видно, как припаркованный в арке автомобиль мешает проезду спецтехники.

При этом за похожий инцидент у дома №23 на улице Зегеля, когда спецтехнике перекрыл проезд «Мерседес» с московским номером. За это водителя привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области подчеркнули, что на самом деле эти ситуации отличаются.

«Автомобиль припаркован в другой арке, у которой нет обозначения, что это пожарный проезд, нет запрета для других автомобилей», – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что на период реконструкции дороги на улице Зегеля водители могут пользоваться всеми альтернативными путями.