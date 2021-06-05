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Суббота, 5 июня, 2021
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В Липецке вступились за пожарную машину, которой перегородили проезд

Никита Брыкин
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Липчане выразили поддержку пожарной машине, которой перегородили проезд на улице Зегеля, пишет портал «Город 48».

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых видно, как припаркованный в арке автомобиль мешает проезду спецтехники.

При этом за похожий инцидент у дома №23 на улице Зегеля, когда спецтехнике перекрыл проезд «Мерседес» с московским номером. За это водителя привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области подчеркнули, что на самом деле эти ситуации отличаются.

 «Автомобиль припаркован в другой арке, у которой нет обозначения, что это пожарный проезд, нет запрета для других автомобилей», – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что на период реконструкции дороги на улице Зегеля водители могут пользоваться всеми альтернативными путями.

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