22.7 C
Рязань
Среда, 7 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Липецке временно приостановят движение трамваев

Елена Лобанова
- Advertisement -

В четверг, 8 июля, в Липецке временно приостановят движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Такое решение приняли из-за ремонта, проводимых на сетях освещения. Работы будут вестись в районе дома №77 по улице Московской. 

Из-за этого маршруты трамваев №1 «Центральный рынок – ДП6», №1К «Центральный рынок – ул. Чехова», №2 «Центральный рынок – 21 микрорайон», №5 «Кольцо 9 микрорайона — Стан 2000» и №5К «НЛМК – Стан 2000» приостановят. Ограничение продлится с 10:30 до 13:20. 

В это время перевозку пассажиров организуют по временным схемам: «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона», «21 микрорайон – ДП6 (ул. Чехова)». 

После завершения работ движение трамваев восстановят в прежнем режиме. 

Подробную информацию можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]