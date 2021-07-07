- Advertisement -

В четверг, 8 июля, в Липецке временно приостановят движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Такое решение приняли из-за ремонта, проводимых на сетях освещения. Работы будут вестись в районе дома №77 по улице Московской.

Из-за этого маршруты трамваев №1 «Центральный рынок – ДП6», №1К «Центральный рынок – ул. Чехова», №2 «Центральный рынок – 21 микрорайон», №5 «Кольцо 9 микрорайона — Стан 2000» и №5К «НЛМК – Стан 2000» приостановят. Ограничение продлится с 10:30 до 13:20.

В это время перевозку пассажиров организуют по временным схемам: «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона», «21 микрорайон – ДП6 (ул. Чехова)».

После завершения работ движение трамваев восстановят в прежнем режиме.

Подробную информацию можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82.