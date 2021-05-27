В Липецке владельцу пивбара грозит крупный штраф

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Житель Липецка нарушил требования торговли алкогольной продукции и может получить крупный штраф, пишет портал «Город 48».

С начала года введен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, который расположены в многоквартирных домах с залом обслуживания посетителей менее пятидесяти квадратных метров.

В итоге против липчанина возбудили административное дело. Ему грозит штраф от двадцати до сорока тысяч рулей.

Выяснилось, что после перепрофилирования с 24 мая бар работает как магазин девяти утра до девяти вечера.