В Липецке при пожаре в многоквартирном доме погибли женщина и два ее ребенка

- Advertisement -

В среду, 14 апреля, в Липецке загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате три человека погибли и один ребенок пострадал. Об этом сообщает Gorod48.

Следователи выяснили, что все произошло днем в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома по улице С. Казьмина. По информации местных СМИ, во время возгорания женщина с детьми попытались выбраться, но им не удалось. Прибывшие пожарные вынесли женщину 1984 года рождения, ее дочь 2020 года рождения и двоих ее детей 2017 и 2018 годов рождения на улицу.

Местная жительница и новорожденный ребенок погибли по пути в больницу, а двух других детей госпитализировали в больницу. Уже в медучреждении от отравления угарным газом умерла двухлетняя девочка. Трехлетний мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.