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Четверг, 15 апреля, 2021
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В Липецке при пожаре в многоквартирном доме погибли женщина и два ее ребенка

Елена Лобанова
Фото пресс-службы следственного комитета по Липецкой области
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В среду, 14 апреля, в Липецке загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате три человека погибли и один ребенок пострадал. Об этом сообщает Gorod48. 

Следователи выяснили, что все произошло днем в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома по улице С. Казьмина. По информации местных СМИ, во время возгорания женщина с детьми попытались выбраться, но им не удалось. Прибывшие пожарные вынесли женщину 1984 года рождения, ее дочь 2020 года рождения и двоих ее детей 2017 и 2018 годов рождения на улицу. 

Местная жительница и новорожденный ребенок погибли по пути в больницу, а двух других детей госпитализировали в больницу. Уже в медучреждении от отравления угарным газом умерла двухлетняя девочка. Трехлетний мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они выясняют все обстоятельства произошедшего.  

Расследование уголовного дела продолжается.

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