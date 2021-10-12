В Липецке полицейский требовал у мужчины 20 тыс. рублей, чтобы прекратить избиение

Липецкий полицейский подозревается в избиении местного жителя и вымогательстве, сообщают РИА Новости.

Как стало известно следствию, сотрудник полиции находился на территории СНТ «Металлург-3» в рамках проверки сообщения о возможном мошенничестве.

В это время он начал избивать одного из местных жителей. После избиение продолжилось в отделе полиции. Сотрудник наносил удары руками и ногами в область головы.

Для прекращения нанесения телесных повреждений подозреваемый требовал заплатить ему 20 тыс. рублей.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения.